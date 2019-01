Mãe, escritora premiada e mulher mais rica do Mundo. O perfil de MacKenzie Bezos

Hoje às 15:48 Facebook

MacKenzie Bezos poderá tornar-se, em breve, a mulher mais rica do Mundo. A perda pessoal, com o fim de 25 anos de casamento com Jeff Bezos, acarretará uma compensação financeira no valor de cerca de 60 mil milhões de euros, se o divórcio for feito de acordo com as leis do estado de Washington, nos EUA.

MacKenzie Bezos nasceu MacKenzie S. Tuttle em São Francisco, Califórnia, a 7 de abril de 1970. Aos 48 anos, quase 49, prepara-se para ficar conhecida como a mulher mais rica do Mundo, assim que se consumar o divórcio com Jeff Bezos, fundador e administrador da Amazon.

Licenciada em Inglês, com distinção, pela prestigiada universidade de Princeton, estudou escrita criativa com a escritora e professora Toni Morrinson que se referiu a MacKenzie como uma das melhores alunas que já teve.

Ativista dos direitos LGBT, Mackenzie fundou a organização antibullying "Bystander Revolution" da qual é vice-presidente, é também uma escritora conceituada. Em 2006, conquistou o "American Book Award", com o primeiro livro publicado, "The Testing of Luther Albright", publicado em 2005.

O livro, contou Mackenzie, foi lido pelo marido Jeff, à media que ia sendo escrito. Para a segunda obra, publicada em 2015, "Traps" (Armadilhas), a metodologia mudou e só com o livro pronto o marido pôde ler.

"Queria acabar o livro depressa para lhe dar a ler e falarmos sobre aquelas personagens que me ocuparam a cabeça durante tanto tempo", disse MacKenzie numa entrevista. Esta cumplicidade fazia dos Bezos um dos casais mais admirados entre as personalidades públicas.

"Tive a felicidade de ver o currículo dela antes de a conhecer"

Jeff e MacKenzie Bezos Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Conheceram-se na empresa de investimentos financeiros D.E. Shaw & Co, em Wall Street, Nova Iorque, em 1992. Jeff era vice-presidente quando entrevistou Mackenzie para uma função de pesquisa.

"A minha mulher é inteligente, criativa, cheia de recursos e muito sexy. Tive a sorte de ver o currículo dela antes de a conhecer, por isso sabia exatamente os seus valores", disse Jeff numa entrevista concedida pelo casal à revista "Vogue".

Depois de conseguir o trabalho, MacKenzie e Jeff ficaram com gabinetes contíguos. "Era impossível ouvir aquela gargalhada o dia todo e não me apaixonar", contou Mackenzie na mesma entrevista.

Sem rodeios, foi Mackenzie a tomar a iniciativa, convidando Jeff para almoçar. Três meses depois ficaram noivos e casaram em pouco mais de seis meses, em 1993.

MacKenzie e Jeff viveram juntos 25 anos. Construíram uma família, com quatro filhos, três rapazes e uma menina adotada na China, e o negócio mais valioso do Mundo atualmente, a Amazon.