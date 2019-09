Mafalda Rodiles explica do que gosta mais em Portugal

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Mafalda Rodiles explicou, esta quinta-feira, que aquilo do que gosta mais em Portugal é reencontrar as pessoas que deixou para trás na altura em que se mudou para o Brasil. A influenciadora digital e youtuber voltou para território português no final de junho depois de se ter divorciado do ex-marido, Edgar Miranda e consigo trouxe os dois filhos: Martim e Mel. Desde que aterrou em Portugal, os fãs têm perguntado diversas vezes do que é que gostava mais no Brasil. Agora, Mafalda Rodiles decidiu responder: “A resposta é simples. Das pessoas que conheci. Assim como o que mais gosto em […]