Mafalda Rodiles lembra experiência do parto em casa

Mafalda Rodiles lembrou a experiência de dar à luz em casa o segundo filho, Martim, de um ano, durante o programa “Você na TV!”, da TVI. À conversa com os dois apresentadores do matutino Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a atriz confessou que optou por um parto em casa, sem epidural e sem ser induzido. “As dores são suportáveis e a mulher tem de estar preparada para isso”, adiantou a intérprete. Recorde-se que Mafalda Rodiles gravou o momento em que deu à luz no seu apartamento e diversos meses depois disponibilizou o vídeo no canal que tem na […]