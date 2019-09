Mafalda Rodiles rendida ao olhar do filho mais novo

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 17:56 Facebook

De regresso a Portugal depois de ter passado alguns anos no Brasil, a blogger mostra-se concentrada na família. Nesta quarta-feira perdeu-se de amores pelo filho mais novo, Martim. Foi um sucesso do outro lado do Atlântico, com vídeos no YouTube a promover a boa forma, mas a separação do até aqui marido levou-a a regressar a Portugal, na companhia dos dois filhos, Mel e Martim. Mal chegou ao nosso país, a também atriz, que se notabilizou na série juvenil da TVI “Morangos com Açúcar” e ainda dava pelo nome de Mafalda Pinto, fez uma viagem pelo país e assentou arraiais […]