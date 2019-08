Mafalda Teixeira lembra época de “Morangos com Açucar” com tesourinho

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Mafalda Teixeira estreou-se na representação, em 2007, com a série “Morangos com Açúcar”, da TVI, e decidiu voltar atrás no tempo para recordar. A atriz, que integrou o elenco de umas das produções com mais sucesso em Portugal com a personagem Patrícia Oliveira, recorreu ao baú para partilhar uma fotografia no Instagram. No registo, que tem mais de uma década, a intérprete surge ao lado do também ator Pedro Carvalho, que atualmente está a trabalhar no Brasil. “Os reis dos mares em versão ‘Morangos com Açúcar’! Dia de TBT para relembrar estas relíquias”, escreveu na descrição. View this post on […]