Mafalda Teixeira mostra-se pela primeira vez a amamentar

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco anos após dar à luz, Mafalda Teixeira decidiu mostrar pela primeira vez uma fotografia onde aparece a amamentar o filho, Gabriel. Para assinalar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar o momento, captado há cinco anos, e desabafar sobre a experiencia de como foi amamentar. View this post on Instagram A primeira fotografia que partilho a amamentar o meu Gabriel, que atualmente já está com 5 anos e muito saudável 💖 Nesta semana Mundial de Aleitamento Materno queria deixar o meu testemunho e a minha experiência. Foram 9 meses de amamentação! Os […]