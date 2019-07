Mais cinco mil euros por publicação no Instagram. Esta é a vida de Natalia Garibotto

NTV Hoje às 10:28, atualizado às 10:39 Facebook

Chama-se Natalia Garibotto e é uma das influenciadores digitais mais arrojadas da rede social Instagram. Por cada publicação em que aparece nua, a brasileira ganha cerca de 5 500 euros. A sua “vida” nas redes sociais começou como outra pessoa qualquer, com zero seguidores. A única diferença é que publicava fotografias atrevidas em que aparece quase sempre com pouco roupa. Hoje em dia, os seus “posts” continuam a ser do mesmo teor, apenas contabiliza mais seguidores, especificamente 1,3 milhões. Este número permite-lhe receber por publicação cerca de 5 500 euros, segundo o jornal britânico “Mirror”. View this post on Instagram […]