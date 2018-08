Mais de três mil agentes vigiam o casamento do ano

João Manuel Farinha e Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 10:11 Facebook

Harry e Meghan Markle vão ser protagonistas de um dos eventos mais "bem vigiados" da história. As ruas de Windsor vão ser patrulhadas por cerca de três mil agentes, a que se juntam "snippers" prontos a disparar a partir dos telhados caso haja alguma necessidade.

Nas ruas, as 100 mil pessoas que vão estar a assistir serão acompanhadas de perto por polícias à paisana. As autoridades estão alertadas para eventuais ataques terroristas e os agentes têm ordem para "atirar a matar", escreve o jornal "The Sun".

O recinto do casamento, que vai decorrer na capela St. George, no Castelo de Windsor, estará isolado por barreiras de aço, avaliadas em mais de 30 mil euros e a polícia vai usar um sistema de reconhecimento automático de matriculas para identificar veículos suspeitos.

O casamento de Harry e Meghan, que custará 30 milhões de euros, terá uma cerimónia religiosa, que começa às 12 horas e durará cerca de 60 minutos, seguindo-se duas festas: uma para 600 convidados no castelo, que terá Isabel II como anfitriã, e outra na Frogomore House, para 200 pessoas.

O príncipe Carlos, que levará a noiva ao altar, será o mestre de cerimónias.

Transmissão por todo o mundo



São 80 os canais de televisão que vão estar em Windsor e cinco mil jornalistas, fotógrafos e técnicos que foram acreditados para acompanhar o casamento.



A TV lusa apostou forte no casamento real, prometendo emissões especiais e a transmissão do casamento. A TVI levou Manuel Luís Goucha e Judite Sousa, enquanto a SIC apostou em Júlia Pinheiro e Clara de Sousa. A RTP enviou Rita Marrafa de Carvalho.

Dezassete famosos confirmados e políticos ficaram de fora

Para além dos familiares e amigos dos noivos, o casamento real irá contar com algumas celebridades. São 17 os famosos que irão assistir ao enlace. São eles: David e Victoria Beckham, Elton John, George e Amal Clooney, Serena Williams, Ellie Goulding, James Blunt, Cara Delevinge, Geri Halliwell, Emma Bunton, Cressida Bonas, Chelsy Davy, Priyanka Chopra, Jessica Mulroney, Patrick J. Adams e Millie Mackintosh.

Os políticos ficam de fora.