Mais de vinte vídeos pornográficos de R.Kelly expostos pelo ex-trabalhadores

R. Kelly está detido depois de um ex-empregado ter testemunhado contra. Agora, vários ex-funcionários entregaram “sextapes” que o cantor tinha na sua posse antes de ser preso. O intérprete, que está a ser acusado de ter tido relações sexuais com menores do sexo feminino, viu o seu caso piorar após ter chegado à equipa de advogados de acusação vídeos de cariz sexual em que aparece a ter sexo com as vítimas. De acordo com a informação avançada pelo site norte-americano TMZ, o advogado Gerald Griggs, que representada uma da família das vítimas, afirmou que esta prova era tudo o que […]