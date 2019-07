“Mais um ano!” Cláudia Vieira grávida e em modo festivaleira

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Vieira está a viver uma das melhores fases da sua vida depois de ter descoberto que está grávida da sua segunda filha. Para festejar e ouvir música, a atriz foi até ao NOS Alive. Este fim de semana, o Passeio Marítimo de Algés é o ponto de encontro para os fãs de música, porque está a decorrer o festival de música NOS Alive. Caso dê de caras com Cláudia Vieira no certame não estranhe, visto que a atriz é presença assídua no evento. Desta vez, o festival tem um gosto especial porque a atriz está grávida pela segunda vez. […]