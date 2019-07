Mais um passo em Hollywood. Pêpê Rapazote assina por gigante norte-americana

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator português é, a partir de agora, representado pela APA, uma das grandes agências norte-americanas. Mais um passo consolidado na indústria do cinema. Pêpê Rapazote não para. O ator, que recentemente participou em “Narcos” e em “A Rainha do Sul”, continua a sua carreira internacional, com enfoque nos Estados Unidos, onde está a meca das séries e do cinema. O português passou a ser representado pela APA, uma agência de gestão de carreiras com escritórios em Los Angeles, Nashville, Nova Iorque, Atlanta, Toronto e Londres. “Muito feliz por anunciar que sou agora representado pela APA Agency” escreveu o marido […]