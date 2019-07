Manhã para esquecer. Ana Maria Braga “mata” Gilberto Gil e dá os parabéns ao treinador errado

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 16:54 Facebook

A semana começou mal para a apresentadora da Rede Globo. No programa desta manhã, Ana Maria Braga lamentou a “morte” de Gilberto Gil e deu os parabéns a Luiz Felipe Scolari pela vitória na Copa América. Há dias, particularmente, infelizes para quem apresenta programas em direto. Que o diga Ana Maria Braga, que conduz o “Mais Você”, na Rede Globo, que teve uma segunda-feira para esquecer. Ao falar de duas notícias que estão a marcar a atualidade – a morte do músico João Gilberto e a vitória do Brasil na Copa América – a apresentadora mais conhecida daquele país “meteu […]