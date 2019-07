Manuel Luís Goucha à gargalhada com atuação musical de Rui Oliveira

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 19:04 Facebook

Manuel Luís Goucha foi presenteado com uma atuação musical de Rui Oliveira. O apresentador ficou às gargalhadas com o talento artístico do seu companheiro. O apresentador do programa “Você na TV!” (TVI) está de férias na casa que tem no Alentejo. Longe da rotina, Manuel Luís Goucha descansa enquanto Rui Oliveira lhe faz uma serenata. “O Rui em versão ‘A Tua Cara Não Me É Estranha!” pode ler-se no segundo vídeo de uma série de quatro publicações que o comunicador fez este domingo e nas quais aparece sempre o seu companheiro a cantar. View this post on Instagram O Rui […]