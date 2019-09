Manuel Luís Goucha apanhado de surpresa por seguidora em direto

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:55 Facebook

Manuel Luís Goucha foi apanhado de surpresa por uma seguidora, esta sexta-feira, durante a transmissão do programa “Você na TV!” (TVI). O apresentador e a sua colega de formato Maria Cerqueira Gomes estavam à conversa com Quintino Aires na rubrica quando uma fã de Manuel Luís Goucha teceu rasgados elogios sem parar. “É com tanta emoção que estou a falar e a ouvir o Manuel Luís Goucha. Não imagina o quanto eu adoro o Manuel Luís Goucha e a Maria. Mas o Manuel Luís Goucha acho que é o melhor de todo o Portugal, do mundo inteiro”, disse a mulher […]