Manuel Luís Goucha apoia piada de Rui Oliveira sobre PAN

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Luís Goucha partilhou com os fãs uma brincadeira que Rui Oliveira fez sobre o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e que achou muita piada. O apresentador do programa “Você na TV!” (TVI) está a aproveitar ao máximo as férias na Alemanha. Por estes dias, reina a boa disposição entre o casal, tal como se pode ver no perfil de Instagram do comunicador. “Nem sempre concordo com as suas opiniões, mas lá que tem muita graça tem. Nem eu resisto a um arroz de pato ou a uma canja de pombo!” pode ler-se na legenda de uma foto em que aparece o companheiro. […]