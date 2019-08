Manuel Luís Goucha confessa que odiou o padrasto

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:55 Facebook

Manuel Luís Goucha confessou, durante a transmissão desta sexta-feira do programa “Você na TV!”, que odiou o padrasto durante vários anos. O apresentador decidiu ir ao baú de memórias e partilhar algumas fotografias da sua infância com os telespetadores no matutino da TVI. No entanto, surgiu uma imagem em que aparecia na praia, ao lado do padrasto. Ao ver o registo fotográfico, Manuel Luís Goucha contou que odiou o companheiro da mãe, devido aos ciúmes que sentia dela. “Estou eu ali de pé, está o meu padrasto… Aliás, curiosamente, foi na praia da Figueira da Foz que a minha mãe […]