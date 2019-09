Manuel Luís Goucha despede-se das manhãs da TVI e vai de férias

NTV Hoje às 11:25, atualizado às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Luís Goucha despediu-se, esta quinta-feira, do programa “Você na TV” (TVI) para ir de férias. O regresso ao trabalho está agendado para 9 de outubro. O comunicador fez as malas e foi até ao Aeroporto de Lisboa para apanhar um avião com destino a Baden-baden, na Alemanha. No perfil de Instagram, o profissional da estação de Queluz de Baixo publicou uma foto antes da partida, na qual aparece ao lado de Rui Oliveira. View this post on Instagram Vacanças! A post shared by Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) on Sep 27, 2019 at 12:42am PDT Por sua vez, o companheiro […]