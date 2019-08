Manuel Luís Goucha desvenda o seu maior defeito

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Luís Goucha desvendou, em direto, no programa “Você na TV!” qual é o seu maior defeito, garantindo que vai com ele para “a cova”. O apresentador do formato das manhãs da TVI surpreendeu todos os que estavam presentes em estúdio e os telespetadores ao confessar, esta sexta-feira, o seu maior defeito. “Sou muito impaciente, por acaso é um defeito que eu tenho, acho que vai comigo para a cova”, começou por afirmar o comunicador de 64 anos. “Sou muito impaciente em tudo, como muito depressa, o que é um erro”, adiantou. No fim, o colega televisivo de Maria Cerqueira […]