Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira divertem-se em Roterdão

Manuel Luis Goucha fez as malas e foi ter com o companheiro, Rui Oliveira, que está em Roterdão, na Holanda, desde domingo a acompanhar as provas de equitação. O apresentador do programa “Você na TV” (TVI) está a aproveitar o fim de semana ao máximo. Manuel Luís Goucha foi até Roterdão para ver os atletas portugueses que estão competir naquela prova. Porém, o profissional do quarto canal adiantou aos seguidores, através de um vídeo no perfil de Instagram, que vai ver uma exposição da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos. View this post on Instagram A post shared by Manuel Luis […]