Manuel Luís Goucha esclarece polémica com Teresa Guilherme

Manuel Luís Goucha desmentiu os rumores sobre a alegada polémica com Teresa Guilherme, em direto, no programa “Você na TV!” (TVI). O apresentador deu espaço aos telespetadores do formato das manhãs para colocarem algumas questões, nas redes sociais, e a relação com a Teresa Guilherme foi um dos temas abordados. Assim que o assunto surgiu, o comunicador desmentiu à alegada má relação entre ambos e comparou esta situação aos rumores que surgiram de que ele e Cristina Ferreira estavam de costas voltadas. “É mentira. É mais uma mentira. Mas era uma mentira que nos achávamos que iria surgir quando fui […]