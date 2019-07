Manuel Luís Goucha “ia levando uma dentada” da cadela de Inês Herédia

NTV Hoje às 15:25, atualizado às 15:33 Facebook

Manuel Luís Goucha foi surpreendido pela cadela Cuca, de Inês Herédia. O apresentador do “Você na TV!” (TVI) por pouco não levou “uma dentada”. Estava a decorrer mais um programa da manhã no quarto canal, quando o comunicador introduziu a atriz e cantora, que trazia presa por uma trela a sua melhor amiga de quatro patas. Os dois cumprimentaram-se e sentaram-se na zona dos sofás para conversarem. Manuel Luís Goucha não resistiu e começou a fazer festas na Cuca. Sem qualquer aviso, a cadela exaltou-se e assustou o apresentador que se chegou para trás, com medo. “Ia levando uma dentada”, […]