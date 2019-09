Manuel Luís Goucha oferece casaco de smoking a figurante

NTV Hoje às 16:40, atualizado às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Luís Goucha ofereceu o casaco de smoking que utilizou na entrega dos Prémios Impala de Televisão a uma figurante do público do programa “Você na TV”. Manuela, uma das figurantes assíduas do matutino da TVI, recebeu um casaco de smoking branco, com borboletas e flores coloridas estampadas, oferecido por Manuel Luís Goucha. O apresentador havia utilizado o casaco numa das galas d’”A Tua Cara Não Me É Estranha” e Manuela, que se encontrava na plateia, disse-lhe que gostava de ter aquela peça. Um ano e meio depois, o casaco de smoking foi oferecida à figurante, após Manuel Luís Goucha […]