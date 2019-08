Manuel Luís Goucha oferece mil euros por mês a convidada do “Você na TV!”

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:46 Facebook

Manuel Luís Goucha disponibilizou-se para ajudar a pagar as despesas com a alimentação de uma família com dificuldades económicas. Em direto no programa das manhãs da TVI, “Você na TV!”, o apresentador recebeu em estúdio uma mãe de seis filhos, Lucrécia Graça, no âmbito da rubrica “Portugal a Sorrir”, na qual um dos filhos participou. Além de ter sido oferecido um tratamento dentário à restante família, o apresentador da TVI decidiu mostrar mais uma vez o lado solidário ao oferecer mil euros por mês, durante um ano, para ajudar com as despesas de alimentação assim que a mulher confessou que […]