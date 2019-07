Manuel Luís Goucha relaxa por terras alentejanas

NTV Hoje às 10:55, atualizado às 11:05 Facebook

Manuel Luís Goucha mudou-se temporariamente para a casa que tem no Alentejo para relaxar durante uns dias longe da rotina de trabalho em Queluz de Baixo, na TVI. O apresentador deixou Maria Cerqueira Gomes a apresentar sozinha o matutino “Você na TV!” para ir de férias para o monte alentejano. Durante este tempo livre de responsabilidades, o pijama é um “look” essencial. “De pijama ainda, azulão, a fazer pandã com as barras do monte (seu piroso!). FÉRIAS! Aproveitem as vossas!” escreveu o comunicador, visivelmente feliz, no perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram De pijama ainda, azulão, […]