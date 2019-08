Manuel Luís Goucha responde a internauta que diz estar “farto” do apresentador

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:39 Facebook

Manuel Luís Goucha respondeu à letra a uma pessoa que disse estar farta de ver o apresentador. O insólito foi revelado pelo comunicador no “Você na TV!”, da TVI. O colega televisivo de Maria Cerqueira Gomes no matutino do quarto canal revelou, durante o programa desta sexta-feira, uma situação que tinha sucedido com o “senhor João” nas redes sociais. “Hoje já respondi a um senhor que diz que está farto de tanto Goucha, é o senhor João, e eu respondi-lhe com toda a amabilidade: ‘Tem bom remédio!’. O bom remédio é não andar nas minhas redes sociais”, contou Manuel Luís […]