Manuel Luís Goucha revela motivo da viagem à Alemanha

Manuel Luís Goucha e o companheiro encontram-se no salão internacional CHIO Aachen, na Alemanha, para assistir a um campeonato de equitação. Depois de uma viagem até à Bélgica, o apresentador da TVI e Rui Oliveira seguiram de carro para a Alemanha, onde se realiza o campeonato de equitação em que participa a portuguesa Maria Caetano. Num vídeo publicado no perfil de Instagram, Manuel Luís Goucha revelou ainda que vai fazer mais uma paragem na Holanda antes de chegar ao seu destino final, Liège, na Bélgica. “Em viagem”, escreveu na descrição. O regresso do apresentador ao matutino “Você na TV!” está […]