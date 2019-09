Manuel Luís Goucha surge de salto alto

NTV Hoje às 18:20, atualizado às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Luís Goucha surgiu, nas redes sociais, a calçar sapatos de salto alto a propósito da igualdade de género. O apresentador deixou-se fotografar de salto devido a uma campanha a favor da igualdade entre homens e mulheres. Com isto, Manuel Luís Goucha pretende demonstrar que não existe roupa ou acessórios destinados a apenas um dos sexos. “Manuel Luís Goucha foi fotografado a calçar sapatos de salto alto para uma campanha a favor da igualdade de género”, lê-se na descrição do registo partilhado no perfil de Instagram da TVI. View this post on Instagram Manuel Luís Goucha foi fotografado a calçar […]