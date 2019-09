Marcelo Rebelo de Sousa sobe ao palco em concerto dos D.A.M.A

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:19 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa subiu ao palco durante o concerto dos D.A.M.A na propósito da Festa do Livro, que decorreu nos jardins do palácio de Belém. O Presidente da República marcou presença no concerto e posou no palco juntamente com os três membros da banda portuguesa, Francisco Maria Pereira, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho. Organizado pela APEL, o evento, que cumpriu a quarta edição entre quinta-feira e domingo, foi uma iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa para divulgar a literatura em língua portuguesa. “Honra e privilégio. Ontem até o Sr. presidente teve de subir ao palco”, escreveu Miguel Cristovinho na […]