Marco Costa revela que ser pai faz parte dos planos

Marco Costa revelou publicamente que ter filhos é um dos maiores sonhos que tem mas quer realizá-lo sem pressas. O pasteleiro deu espaço para os seguidores no InstaStories, ferramenta do Instagram, colocarem algumas perguntas sobre algo que quisessem ver respondido e um dos temas abordados foi a paternidade. “Para quando filhotes? Era um dos teus maiores sonhos. Beijinhos”, escreveu um seguidor, ao qual Marco Costa respondeu que continua a ser um desejo que permanece: “Era e é, mas com calma e sem pressões, quando acontecer vocês saberão! Prometo”, afirmou. Recorde-se que Marco Costa está numa relação amorosa com a influenciadora […]