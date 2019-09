Marco Costa vai ser pai pela segunda vez

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:32 Facebook

Marco Costa anunciou que vai ser pai pela segunda vez de um menino, Francisco, que deverá nascer em janeiro do próximo ano. O ator, de 42 anos, divulgou a novidade no perfil de Instagram ao partilhar uma fotografia divertida, na qual mostra barriga de grávida da mulher, Tânia Bernardo. "Quando o significado de felicidade se assemelha a algo corriqueiro… Porque o que sentimos é muito mais que isso… Já a Julie está preocupada com puxões vindouros nas suas orelhas durante os próximos anos…", escreveu na descrição da publicação.