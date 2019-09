Margarida Corceiro apontada como namorda de João Félix

Sara Oliveira Hoje às 09:53 Facebook

João Félix, de 19 anos, é a mais jovem estrela do futebol europeu. Margarida Corceiro, de quase 17 anos, vai revelando talento na novela da TVI "Prisioneira". Os dois prometem tornarem-se no casal do momento.

Segundo o site "Magg", a atriz namora com o craque e a verdade é que em meados de agosto ela esteve na capital espanhola, onde Félix vive. Além disso, partilham amizades, entre elas a do jogador do Benfica Diego Batista, namorado da modelo Isilda Moreira.

Nas redes sociais, João Félix ou Margarida não têm qualquer fotografia que os comprometa, mas meia volta o futebolista reage às publicações da jovem de Santarém e ela também não é indiferentes às partilhas dele, embora camuflada entre os fãs.

Mal chegou a Espanha, onde vive, para já, com a mãe, o jogador disse não ter namorada, nem andar à procura, lembrando que é jovem e há "tempo para tudo".