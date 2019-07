Margarida Vila-Nova reage à morte do pai e cita Fernando Pessoa

NTV Hoje às 15:38, atualizado às 16:08 Facebook

O pai de Margarida Vila-Nova morreu esta terça-feira, vítima de doença prolongada, e a atriz utilizou as redes sociais para reagir. Margarida Vila-Nova decidiu pronunciar-se no perfil de Instagram e homenageou o pai com uma fotografia de um livro, no qual se pode ler uma citação de Fernando Pessoa. “Podemos morrer se apenas amámos. A morte é a curva da estada. Morrer é não ser visto”, lê-se na publicação. View this post on Instagram 💫❤️ A post shared by _Margarida Vila-Nova_ (@margaridavilanova_oficial) on Jul 17, 2019 at 6:12am PDT Os fãs não tardaram a enviar várias as mensagens de força […]