Margarida Vila-Nova separada do realizador Ivo Ferreira

O casamento da atriz Margarida Vila-Nova com o realizador Ivo Ferreira chegou ao fim. A confirmação foi dada pela agência da estrela da ficção.

Discreta como sempre, Margarida não fez alarido da separação e o seu representante garante que não irá falar sobre o assunto.

A atriz e Ivo Ferreira têm dois filhos em comum, Martim, de oito anos, e Dinis, de seis, e viveu grande parte do relacionamento entre Portugal e Macau, onde inclusive abriram a "Mercearia Portuguesa".

O casal subiu ao altar há dez anos e, a 28 de junho, até celebrou o aniversário com uma viagem romântica pelo Douro, não deixando adivinhar o desfecho agora anunciado.

Margarida trabalhou em vários projetos do marido, ela em frente às câmaras e ele como realizador, e tudo parece seguir em cumplicidade.

Com o fim do contrato com a SIC, onde protagonizou recentemente "Paixão", Vila-Nova adiou o regresso a Macau para se dedicar a projetos no teatro e tudo indica que será pelo nosso país que se irá manter.