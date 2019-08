Maria Botelho Moniz regressa a Nova Iorque com Rui Maria Pêgo

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:57 Facebook

Maria Botelho Moniz fez-se acompanhar de Rui Maria Pêgo para atravessar o Atlântico rumo a Nova Iorque, Estados Unidos, esta terça-feira. A atriz e apresentadora, de 34 anos, está de regresso à cidade onde viveu há 16 anos, mas desta vez com o radialista. A viagem foi anunciada através de uma fotografia partilhada na conta de Instagram de Maria Botelho Moniz, na qual se encontra no avião acompanhada por Rui Maria Pêgo. “A mãe está a chegar a casa. Com melhor amigo ao lado! Nova Iorque. Prepara-te”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Momma is going […]