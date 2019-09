Maria Cerqueira Gomes consola manequim Luís Borges

NTV Hoje às 12:10, atualizado às 12:42 Facebook

Maria Cerqueira Gomes consolou publicamente o manequim Luís Borges numa altura em que este está de luto devido à morte do ex-marido, Eduardo Beauté, que tinha 52 anos. A apresentadora do programa “Você na TV!” (TVI) fez questão de deixar, no seu perfil de Instagram, uma mensagem curta de apoio ao ex-companheiro do cabeleireiro das celebridades. “Juntos”, pode ler-se na legenda de uma fotografia na qual aparece a comunicadora abraçada ao modelo. Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes, por diversas vezes, foi vestida por Luís Borges, nomeadamente no “talent show” da TVI “A Tua Cara Não me É Estranha”. View this […]