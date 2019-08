Maria Cerqueira Gomes esquece-se de adereço no cabelo

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:56 Facebook

Maria Cerqueira Gomes esqueceu-se da mola que tinha no cabelo e estava pronta para arrancar a emissão. Para sorte da portuense alguém da equipa técnica reparou antes de a apresentadora entrar em direto no “Você na TV!” (TVI). Depois de ter estado uns dias de férias, a comunicadora voltou esta segunda-feira ao trabalho. No entanto, parece que Maria Cerqueira Gomes ainda está em modo descontração. Esta terça-feira, estava tudo pronto para arrancar com a emissão e a apresentadora estava a discutir os últimos detalhes com Manuel Luís Goucha quando alguém reparou que a comunicadora tinha uma mola no cabelo que […]