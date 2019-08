Maria Cerqueira Gomes mascara-se de Sandy em “A Tua Cara Não Me É Estranha”

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:20 Facebook

Maria Cerqueira Gomes mascarou-se de Sandy, uma das personagens do filme “Grease – Brilantina”, para apresentar a gala especial d’”A Tua Cara Não ME É Estranha” (TVI). Depois de o concurso de imitações ter terminado no passado domingo, com a vitória de Soraia Tavares, este domingo, vai para o ar uma transmissão especial inspirada na indústria do cinema. Além dos convidados, Catarina Siqueira, Anabela Pires, Silvia Rizzo, Alice Alves, João Montez, Francisco Menezes, Manuel Melo, Inês Herédia, Pedro Fernandes e Rita Bakker, a apresentadora do formato também se vestiu a rigor para participar na festa. A comunicadora do matutino “Você […]