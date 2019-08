Maria Cerqueira Gomes relaxa em biquíni durante as férias

NTV Hoje às 10:43, atualizado às 11:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria Cerqueira Gomes está a aproveitar os primeiros dias das férias de verão e o bom tempo para descansar na companhia da família. Sem revelar o destino de férias escolhido, a apresentadora da TVI partilhou com os fãs, nas redes sociais, uma fotografia na qual aparece em biquíni, a apanhar banhos de sol. “Tem sido muito bom e só com tempo para os meus. Beijo grande”, revelou na descrição da publicação. View this post on Instagram Tem sidooooo muuuitooo bom e só com tempo para os meus❤️❤️❤️❤️❤️❤️! Beijo grande😘 A post shared by Maria Cerqueira Gomes (@maria_cerqueira_gomes) on Aug 4, […]