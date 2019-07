Maria Cerqueira Gomes revela morte de melhor amiga vítima de cancro

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria Cerqueira Gomes revelou, no programa “Você na TV!”, que perdeu uma das melhores amigas vítima de cancro, em 2018. O desabafo surgiu quando a apresentadora preparava-se para dar a conhecer testemunhos de vítimas de cancro, no programa da manhã da TVI, relembrado que a própria lidou de perto com a doença. “Todos nós, infelizmente, temos ou conhecemos alguém que já passou ou está a passar por uma doença chamada cancro”, começou por dizer. “Temos de encará-la de frente. Eu própria já tive uma das minhas melhores amigas com cancro, que infelizmente já não está entre nós há um ano. […]