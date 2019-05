Maria Cerqueira Gomes vai apresentar nova edição de "A tua cara não me é estranha"

Sara Oliveira Hoje às 21:31 Facebook

Quatro meses depois de se ter estreado no "Você na TV", nas manhãs da TVI, Maria Cerqueira Gomes prepara-se para conquistar as noites de domingo como apresentadora a solo da próxima edição de "A tua cara não me é estranha".

Do Porto para vingar em Lisboa, Maria prepara-se para, sozinha, agarrar o "desafio gigantesco" como sublinhou Manuel Luís Goucha que, antes, era o anfitrião ao lado de Cristina Ferreira, num programa que põe figuras públicas na pele de artistas bem conhecidos.

Conduzir "A tua cara não me é estranha" foi-lhe "proposto há muito pouco tempo", como contou no "Jornal das 8", e a portuense não esconde que está "muito feliz" por ter outra oportunidade na estação de Queluz de Baixo.

Desta vez, Manuel Luís Goucha não entra no formato, pois tem mais um "Masterchef" no forno para apresentar, garantindo que está tudo a correr "de forma tranquila".

O programa apenas com Maria ao leme estreia dia 19 de maio.