Maria Cerqueira Gomes volta para o Porto e Goucha passa para as tardes da TVI

Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha vão separar-se e o “Você na TV!” irá terminar. A apresentadora vai para o Porto como repórter da TVI e o colega vai passar para as tardes do canal. Felipa Garnel chegou para arrumar a casa. A nova diretora de Programas da estação de Queluz de Baixo vai colocar Maria Cerqueira Gomes no Porto como repórter de um outro programa, que ocupará o horário das manhãs, tal como avança esta quarta-feira a revista “TV Mais”. A comunicadora, de 35 anos, chegou à TVI no início de janeiro para ocupar o lugar deixado vago […]