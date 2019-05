Maria com elenco de luxo na estreia de "A tua cara não me é estranha"

Sara Oliveira Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O dia de hoje é reservado a ensaios, porque é véspera da estreia de mais uma edição de "A tua cara não me é estranha", a primeira sob os comandos de Maria Cerqueira Gomes, com um grupo de concorrentes diversificado e pronto a provar talento na televisão.

"Pela primeira vez na TVI", Inês Herédia volta ao trabalho quatro meses depois do nascimento dos gémeos, Luís e Tomás. "Aqui estou para novos começos", partilhou a atriz e também cantora, mostrando-se entusiasmada com a oportunidade. Depois de se revelar nas novelas da SIC, onde a mulher, Gabriela Sobral, era diretora, Inês mostra a partir de amanhã uma outra faceta, a par de outras caras bem conhecidas.

Pedro Fernandes é um dos nomes fortes do elenco em jogo, até por ter surpreendido na mudança da RTP - onde esteve dez anos" para regressar à TVI, estação onde, diz, se sente "mais desejado". "Esse sentimento foi passado pelas pessoas que falaram comigo, nomeadamente pelo Bruno Santos. Acho que é isso que todos queremos para a vida: estar nos sítios onde somos desejados. Eu sinto isso, aqui, na TVI, e foi por isso que voltei", confessou. No palco do Teatro Trindade, em Lisboa, com "Romeu e Julieta", após ter bailado no "Dança com as estrelas", Bárbara Branco junta-se para "um desafio ainda maior". "Parece que a dança "não me chegou" e agora não só me vão pôr a dançar, como a cantar e a representar", sublinhou a artista, prometendo outras novidades para breve.

Transformados em ícones

Pronto para as imitações está também o alfaiate dos famosos Paulo Battista, mesmo que isso implique ficar sem barba. Matilde Breyner avisa que não tem "grande voz", mas que sempre gostou "de dar show", por isso é outras das estrelas que vai à luta". A música é a profissão de Leandro que, a par de Diogo Branco e Soraia Tavares, completa o rol dos que, nos próximos domingos, vão transformar-se em ícones, pelas mãos do caracterizador Sérgio Alxeredo, e interpretar temas bem conhecidos.

Desta vez, cabe a Rita Pereira, Rui Maria Pêgo e Fernando Pereira avaliar as prestações, contando com os votos do público, num programa que antes foi líder de audiências, quando era apresentado por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.