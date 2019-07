Maria do Céu Guerra considerada a melhor atriz da Europa

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:43 Facebook

A intérprete portuguesa foi distinguida como Melhor Atriz da Europa pelo Festival Internacional de Teatro – Actor of Europe. Uma distinção internacional. Maria do Céu Guerra foi considerada Actress of Europe pelo seu percurso artístico no Teatro. A atriz vai receber o prémio, este sábado, no Festival Internacional de Teatro – Actor of Europe, no Lago de Prespa, que divide a Grécia, a Albânia e a Macedónia. “O prémio muito honra A Barraca, companhia onde Maria do Céu Guerra tem desenvolvido grande parte do seu trabalho artístico e que reconhece o enorme mérito da prática teatral e humanista de uma […]