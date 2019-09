Maria e Goucha em risco de deixar as manhãs da TVI

Rui Pedro Pereira - e Tiago Firmino Hoje às 20:07 Facebook

Mudanças em 2020 vão pôr apresentadora no Porto e comunicador num programa à tarde. Estação não confirma e fala em especulação.

Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha podem vir a separar-se e o "Você na TV!" a terminar. No próximo ano, a apresentadora virá para o Porto como repórter da TVI e o parceiro vai passar para as tardes do canal. Falta saber se será ou não ao lado de Fátima Lopes.

A notícia foi avançada ontem pela revista "TV Mais", mas a estação, pela voz da diretora de Comunicação Helena Forjaz, garantiu, ao JN , que é "só especulação" e que quando o canal "tiver novidades" dará informações.

Também Manuel Luís Goucha afirmou, ao nosso jornal, nada ter a comentar e que "só Felipa Garnel [diretora de Programas] pode falar das coisas fantásticas que vêm aí".

Maria Cerqueira Gomes delegou uma resposta na agência que a representa. "As últimas notícias que saíram sobre esse tema não estão alinhadas com os desejos da TVI para os próximos projetos e futuro da Maria no canal. Nesse sentido, remeto para a TVI esse esclarecimento", diz uma nota enviada ao JN. A comunicadora, de 35 anos, chegou à estação de Queluz de Baixo no início de janeiro para ocupar o lugar deixado vago por Cristina Ferreira que se mudou para SIC, onde apresenta o matutino "O Programa da Cristina".

A confirmar-se estas mudanças, Manuel Luis Goucha irá passar para o horário da tarde. No final de junho, chegou a noticiar-se que o apresentador iria mesmo deixar o "Você na TV!". No entanto, o próprio desmentiu a informação em direto.

Felipa Garnel, que assumiu a Direção de Programas em julho passado, sucedendo a Bruno Santos, terá começado, assim, a arrumar a casa, perante uma queda contínua e generalizada nas audiências. "Acredito no valor de cada pessoa que trabalha na TVI e estou certa de, unidos, conseguiremos inovar e surpreender", escreveu numa nota quando assumiu o cargo.

O programa que foi líder e que Cristina Ferreira aniquilou

"Você na TV!" estreou em setembro de 2004 e durante 14 anos teve como apresentadores Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. Em quatro anos conseguiu chegar ao topo das audiências e, em 2015, a média rondava os 30% de share.Em agosto de 2018, Cristina sai para a SIC e entra Maria Cerqueira Gomes. Até 7 de janeiro, cinco dias depois da comunicadora do Porto assumir-se no matutino, a estação era líder nas manhãs. A partir daí, e com o nascimento do "Programa da Cristina" passou a ocupar o segundo lugar e houve dias em que foi mesmo ultrapassado pelo "Praça da Alegria", na RTP1.