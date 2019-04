Maria ganha terreno a Cristina nas manhãs

Sara Oliveira Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Com Manuel Luís Goucha de férias e acabada de regressar de uma semana de descanso no Brasil, Maria Cerqueira Gomes assumiu sozinha os comandos do "Você na TV" na TVI, ao mesmo tempo que Cristina Ferreira regressou também às manhãs da SIC, e não se deu nada mal.

Mais solta do que o habitual desde que se mudou do Porto Canal para a estação de Queluz de Baixo, na estreia a solo a portuense não conseguiu vencer a concorrência nas audiências, mas conquistou mais 30 mil telespectadores do que o companheiro uma semana antes, quando tinha Cláudio Ramos como rival.

Na segunda-feira, o "Você na TV" foi seguido por 310 mil telespectadores e registou 17,1% de share, enquanto "O programa da Cristina" foi acompanhado por 465 mil telespectadores e obteve 25% de share. Nenhum entrou nos 15 programas mais vistos do dia, mas a apresentadora da Malveira continua a liderar o horário matinal.

"Até que enfim a Maria tem espaço para se mostrar!", notaram alguns internautas nas redes sociais, pedindo para ela continuar "divertida, com energia, chamativa e constante", como se mostrou nos dois primeiros dias desta semana. Sem o seu Manel, Maria Cerqueira Gomes recebeu amigos do Porto, entrevistou o ídolo Herman José e até dançou twerk com a estrela brasileira Pabblo Vittar, enquanto Cristina Ferreira desfez as malas com a ajuda do "vizinho" Cláudio Ramos e mostrou que não está disposta a ceder terreno nas audiências.