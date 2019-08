Maria João Abreu assinala inicio de férias com marido

NTV Hoje às 16:50, atualizado às 17:06 Facebook

Com o fim das gravações da série da SIC “Golpe de Sorte”, Maria João Abreu desfruta de alguns dias de descanso na companhia do marido. Para assinalar o inicio das férias, a atriz, de 55 anos, decidiu partilhar com os fãs os primeiros dias sem qualquer responsabilidade profissional, através de várias fotografias publicadas na conta de Instagram, nas quais aparece ao lado de João Soares em algumas delas. View this post on Instagram O céu é o limite! @jrgsoares #amorparaavidatoda #ferias #aconchego A post shared by Maria João Abreu (@mariajoaoabreuoficial) on Aug 17, 2019 at 11:52am PDT O casal trocou […]