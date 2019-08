Maria João Abreu desfruta de primeiro dia de praia na companhia do marido

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o fim das gravações da série da SIC “Golpe de Sorte”, Maria João Abreu decidiu aproveitar o bom tempo na praia, ao lado do marido. Para assinalar o inicio das férias, a atriz, de 55 anos, decidiu partilhar com os fãs o primeiro dia de praia, através de uma fotografia publicada no Instagram, no domingo, na qual aparece ao lado de João Soares. “Dia de lazer com o meu amor!”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Dia de lazer com o meu amor! @jrgsoares #primeirodiadepraia A post shared by Maria João Abreu (@mariajoaoabreuoficial) on Aug 4, 2019 […]