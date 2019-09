Maria João Abreu já fez as vindimas

NTV Hoje às 17:27, atualizado às 17:42 Facebook

Setembro é mês de vindimas e a atriz de “Golpe de Sorte”, SIC, pôs as mãos na massa. E adorou a experiência, ao lado dos amigos. Dito e feito. Maria João Abreu tinha prometido que ia vindimar e assim aconteceu, neste fim de semana. Na companhia de alguns amigos, a Maria do Céu de “Golpe de Sorte” esteve nas vindimas e, no final, saiu com o sentido de dever cumprido. View this post on Instagram Vindimas 2019! #mesmocomchuvaconseguimos #vindimas A post shared by Maria João Abreu (@mariajoaoabreuoficial) on Sep 21, 2019 at 11:11am PDT “Vindimas 2019! Mesmo com chuva conseguimos”, […]