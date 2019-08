Maria João Abreu regressou de férias e cantou para milhares em Cascais

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:27 Facebook

A atriz da SIC deu um espetáculo único em Cascais, onde cantou com a sua banda, depois de alguns dias de férias. Ela está de volta… aos concertos. Além de poder ser vista na série líder de audiências da SIC “Golpe de Sorte”, Maria João Abreu também canta e brilhou com a sua banda, os “Namorados da Cidade”, nas Festas do Mar, em Cascais. Foi este domingo, depois de uns merecidos dias de férias ao lado da família. O companheiro, João Soares, não deixou passar despercebida a atuação da intérprete de Maria do Céu Garcia perante milhares de pessoas, junto […]