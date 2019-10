Maria João Abreu sobre “Golpe de Sorte”: “É uma vitória para as mulheres”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 55 anos, a atriz foi convidada pela SIC para dar vida à protagonista da história, Céu. Depois de meses de trabalho, a intérprete acredita que este foi um feito importante para as mulheres portuguesas. A terceira e última temporada de “Golpe de Sorte” está a ser transmitida pelo terceiro canal, todos os dias durante a semana, e, apesar das gravações já terem terminado, Maria João Abreu afirma que nunca se vai despedir da sua personagem. “Não me despedi da Céu”, começa por garantir a atriz aos jornalistas na passadeira dos Globos de Ouro, que aconteceram, este domingo, no Coliseu […]